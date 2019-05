Debat: "Meget tyder på, at Mette Frederiksen bliver landets kommende statsminister. Det er dårligt nyt for erhvervslivet"

Meget tyder på, at Mette Frederiksen bliver landets kommende statsminister. Det er dårligt nyt for erhvervslivet. Hendes forbillede er den tidligere, socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen. Hans fem regeringer kørte ifølge hans egen finansminister...

Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."