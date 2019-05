BCG: Vågn op fra de grønne laurbær – Danmark skal lede, ikke kun deltage

Både politiske visioner og erhvervslivet skal strammes op, hvis Danmark fortsæt skal være ledende i kampen om at blive grøn frontløber.

Vindmøller strækker sig langs de danske kyster, job inden for bæredygtighed fylder i højere grad på jobportalerne, og Danmark besidder en nøglerolle som leder af hele energisporet frem mod FN's næste klimatopmøde. Ja, Danmark er et foregangsland i...

