Kronik: Lad iværksættere og topchefer blande sig i vores uddannelse

I udlandet anerkender man, at de studerendes interesser er dynamiske

Som den seneste tids dækning i Børsen og andre medier har afspejlet, er der for tiden meget sund debat om det danske uddannelsessystem. Dette har indtil videre udmøntet sig i konkrete forslag til ændringer af karakterskalaen og nye initiativer, der skal gøre det nemmere at entrere arbejdsmarkedet med en bacheloruddannelse.Denne pragmatiske holdning til fleksibilitet under uddannelsen og samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne mener jeg er hjørnestenen til, at vores uddannelsessystem kan være konkurrencedygtigt i fremtiden. Gennem min egen uddannelseserfaring i udlandet og research under tilblivelsen af min bog, mener jeg, at der er betydelige ting, som bliver gjort anderledes og bedre i udlandet.Ting, der er realistiske at implementere i det danske system og gøre det endnu stærkere.Da Danmark er et lille land med en begrænset mængde studerende, sætter det nogle naturlige begrænsninger for mulighederne. Det danske uddannelsessystem har dog på trods af størrelsen et enormt stort antal uddannelser, der hver er specialiseret inden for et specifikt felt.Mange af fagene i grundforløbene på studierne i Danmark er de samme på tværs af uddannelser og skoler. Man kan samle mange af disse fag på tværs af studier, og måske endda på tværs af skoler. De ekstra ressourcer, der kunne frigøres, kan eventuelt bruges på at lave ekstra timer i mindre klasser, hvor man har mulighed for at lave øvelser og stille spørgsmål til en assistent. Det kunne også give luft til at tilbyde flere valgfag på de enkelte studier, så man skulle skræddersy sin uddannelse mere i den retning, man ønsker. I udlandet anerkender man, at de studerendes interesser er dynamiske, og dermed tilrettelægger man uddannelsesforløbene efter, at de studerende skal have pladsen og fleksibiliteten til at "blive klogere".Nogle af de bedste oplevelser, jeg selv har haft ved at studere i udlandet, er forbundet med specifikke fag, hvor der blev undervist af iværksættere og direktører for store virksomheder. Det gav fagene et helt særligt liv at få teorien blandet med personlige anekdoter. Ofte gjorde det også det, man lærte, mere brugbart og mindre teoretisk, da underviseren vidste præcis, hvordan det skulle anvendes i den virkelige verden. Derudover fik man rig mulighed for at stille spørgsmål under og efter timerne, og disse kunne handle om alt fra karriere til livsfilosofi.Der var også andre begivenheder, certifikater og forløb, hvor man havde rig mulighed for at interagere med personer fra erhvervslivet eller større organisationer. Disse personer og organisationer var ligeledes ofte villige til at støtte uddannelserne økonomisk, da de følte, de havde en aktie i de studerendes forløb og en stolthed over institutionen, de underviste på. I Danmark bør man kunne udnytte nogle af de samme kanaler bedre, både til finansiering af uddannelserne og til undervisning på studierne.Under uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er der allerede rykket meget på dette punkt med 1) debatten om karaktersystemet og 2) at gøre det muligt at komme ud på arbejdsmarkedet alene med en bachelor.Danmark har et meget stringent og ensidigt billede af videregående uddannelser. Det betyder, at en længerevarende uddannelse varer fem år: tre års bachelor og to års kandidat, og sådan er det. Der er klare perspektiver i at justere det danske uddannelsessystem bedre til arbejdsgiveres og udenlandske skolers behov. I udlandet er det normalt at tage en bachelor for derefter at arbejde. Dermed kan man senere vende tilbage til skolen, når man får brug for at supplere sin praktiske erfaring.Det er én ting, at danske studerende gerne vil have muligheden for at studere i udlandet uden at ende med en stor gældsbyrde efter endt uddannelse. Et andet aspekt er, at det danske erhvervsliv konsekvent efterspørger højtuddannet arbejdskraft inden for specialiserede felter. Vi kan i Danmark ikke følge med, når det handler om uddannelse af nogle specialiseringer. Det handler f.eks. om visse ingeniører, programmører og andre former for teknisk ekspertise.Derfor er det relevant, at Danmark, som et lille land, spørger sig selv, om vi selv nødvendigvis skal uddanne alle disse mennesker, eller om man – ligesom en virksomhed – kan outsource noget af det til andre lande med særlig ekspertise inden for området.På den måde kan det danske uddannelsessystem fokusere på særlige spidskompetencer, mens vi aktivt støtter studerende i at specialisere sig i udlandet.