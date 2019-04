Eva Kjer og DI: Et forstærket nordisk samarbejde er svaret på EU's reguleringsbenspænd

Eksklusivt for kunder

chef for SMV & iværksætteri

minister for nordisk samarbejde

Af Eva Kjer Hansen , minister for nordisk samarbejde , og Dorte Gram Nybroe , chef for SMV & iværksætteri , Dansk Industri

EU's indre marked er en kæmpe gevinst for Danmark. Men når EU-regler implementeres forskelligt i forskellige lande, kan det gøre livet besværligt for vores virksomheder. Derfor skal de nordiske lande gå foran med et nyt samarbejde om implementeringen...