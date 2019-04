Danske business angels: Der skal seriøse ændringer på bordet efter valget

Øge loftet over Aktiesparekontoen til planlagte 200.000 kr. Kun 0,2 pct. af uprøvede danske investorer har oprettet en aktiesparekonto. Det skyldes formentlig, at med 50.000 kronersloftet er kontoen simpelthen ikke et attraktivt produkt for den enkelte investor.

Indføre et SDG-investorfradrag til investorer, så risikotagning for finansiering af verdens SDG-mål både bliver stimuleret og demokratiseret.

Når solen stiger op i dag torsdag morgen 4. april og rammer Royal Arena, skydes InvestorDagen i Øresund i gang med fokus på investeringer i danske og svenske virksomheder. Og kigger vi netop over Sundet et øjeblik, så ser vi jo en helt anden aktiekultur end herhjemme. Derovre er der virkelig sket en demokratisering af investering.1,8 mio. svenskere har deres midler på en svensk aktiesparekonto. De danske investorer har i tilsvarende grad brug for rygvind, ro i maven og nye og beundringsværdige rammer, hvad end det er Royal Arenas vægge eller investeringsvilkår. For det er de private investorer, der kommer til at drive en god del af investeringerne bag den grønne omstilling.Når institutionelle investorer begynder at kigge mere og mere mod bæredygtige investeringer, så er det fordi almindelige kunder, medlemmer og formuehavende efterspørger det. Når de forskellige investeringsforeninger er begyndt at tilbyde flere etiske og bæredygtige indeksfonde, så er det fordi de private investorer for egen risiko vil sætte penge i det, der giver en bedre verden udover afkastet. Og selvom storbankerne ifølge BørsenPro 1. april melder positivt ud om mulig EU-regulering, der lemper kapitalkrav i forhold til grønne udlån, så kan vi vel godt risikere, at det bliver en aprilsnar set i lyset af Finanstilsynets stramme tøjler, når det kommer til kreditgivning.Uanset hvordan valget falder ud, er det svært at læse klimadagsordenen som andet end at grønne investeringer bør demokratiseres. I DanBAN mener vi, at politikerne som minimum bør gøre følgende for at få flere grønne investorer på banen, når valgsnakken er forbi og virkeligheden melder sig:På denne side af Sundet holder vi indtil videre vejret og venter på valg. Og en eventuel rød regering støttet af Radikale, Alternativet og Socialistisk Folkeparti burde jo let kunne arbejde for det grønne og demokratiske. Uanset udfaldet bør god vækst og grøn omstilling fremmes.