Debat: Din IT-succes giver ingen mening, hvis det er en velbevaret hemmelighed

Jeg vil starte med at indrømme, at det følgende ikke er helt nyt. Professor Arthur M. Langer fra Columbia University har allerede forsket en del i IT-funktionens rolle i organisationer. Men netop fordi det ikke er nyt, er det så meget desto mere relevant...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.