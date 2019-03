24-årig headhunter: Nogle har ikke udviklet sig i 25 år, andre gør debatten til et spørgsmål om trafiklys

I en alder af 24 år arbejder jeg med bestyrelses- og direktionsrekruttering i en af de store globale headhuntervirksomheder. Her kan jeg konstatere, at flere magtfulde aktører i branchen ikke har udviklet sig gennem de seneste 20-25 år

Fredag d. 8. marts kunne verdens befolkning fejre Kvindernes Internationale Kampdag. I den ideelle verden ville det netop være hele verdens befolkning, der fejrede dagen. Så langt er vi ikke endnu, men vi er i gang. Ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen og interesseorganisationen, Female Invest blev inviteret til at åbne Fondsbørsen i København netop denne dag, mens store virksomheder og offentlige institutioner verden over markerede dagen.I selv samme uge har en debat om symbolerne i vores lysreguleringer fundet sted på sociale medier, over frokostbordet i kantinen og i det politiske miljø. Er den røde og grønne mand et krænkende element, der dagligt minder kvinder om, at det mandlige køn historisk set har varetaget samfundets mest magtfulde poster? Nej, overhovedet ikke. Langt fra.At reducere ligestillingsdebatten til at omhandle symbolerne i lysreguleringerne er en decideret hån mod det arbejde, der rent faktisk ligger foran os. Det er tydeligt, at der er et problem med kønsdiversiteten i det danske samfund. En undersøgelse foretaget af World Economic Forum i 2018 viser, at 27 pct. af danske ledere er kvinder, hvilket placerer Danmark som nummer 95 ud af 149 på en rangliste over hvilke lande, der er bedst til at sikre mangfoldige ledelser. Undersøgelsen viser desuden, at 15 pct. af danske topchefer er kvinder. Ydermere viser Boston Consulting Groups nye analyse "Wake up Denmark", at kun 3 pct. af danske mænd i erhvervslivet ser et problem med kønsdiversiteten.For mit eget vedkommende er det netop interessant at rette blikket mod erhvervslivet, da det primært er denne arena, som jeg beskæftiger mig med til hverdag. I en alder af 24 år arbejder jeg med bestyrelses- og direktionsrekruttering i en af de store globale headhuntervirksomheder. Her kan jeg konstatere, at flere magtfulde aktører i branchen ikke har udviklet sig gennem de seneste 20-25 år, hvilket sætter sit præg på kønsdiversiteten i danske bestyrelser og direktioner. Jeg er heldigvis begunstiget af at arbejde for en Managing Partner, der går forrest i kønsdebatten, og som gør sit ypperste for at bringe dygtige folk ind i topledelserne – uanset køn. Og der er heldigvis flere top-headhuntere, der følger trop. Branchen har dog lang vej igen.Dette opslag kan virke ufattelig helligt. Det medgiver jeg gerne. Jeg er selv i headhunterbranchen, der fra flere sider bliver beskyldt for at spille en væsentlig rolle i den skæve kønsfordeling i toppen af erhvervslivet. Jeg ser dog en bevægelse i disse år, hvor yngre kræfter kommer til, og hvor der sker et generationsskifte, eller nærmere et holdningsskifte, i toppen af dansk erhvervsliv.Det vil være en uanstændig generalisering at påstå, at samtlige personer i ledende stillinger, der er fyldt 50 år, trækker i den forkerte retning. Det er bestemt ikke tilfældet. Personligt har jeg en række mentorer – både mænd og kvinder, hvis alder er tættere på 60 år end på 50 år. De er fulgt med tiden, og de løfter erhvervslivet med deres enorme viden og store empati.Jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske et holdningsskifte i toppen af erhvervslivet på et tidspunkt, men om det bliver inden for en overskuelig fremtid er svært at svare på. Der er dog tegn på, at vi bevæger os i den rigtige retning.I headhuntervirksomheden Odgers Berndtson er vi for tredje år i træk vært for initiativet CEOx1Day, hvor nøje udvalgte studerende får mulighed for at følge en topchef for en dag. Siden januar måned har en intensiv rekrutteringsproces fundet sted, hvor niveauet er utrolig højt. 16 studerende er udvalgt til en såkaldt Assessment Day i løbet af marts måned, hvor de studerende skal løse en case, der efterfølgende skal præsenteres for et dommerpanel. Kønsfordelingen blandt de 16 studerende er 9-7. Den faglige diversitet desuden er i top, hvor Engineering, Business, IT, Law, Political Science mfl. er stærkt repræsenteret.De kvindelige studerendes niveau – og de mandlige studerendes for den sags skyld – lover godt for fremtiden, hvor kønsdiversiteten skal være mere lige. Hvis dette ikke realiseres inden for en overskuelig fremtid, så har flere væsentlige interessenter i dansk erhvervsliv fejlet. Det kræver vedholdende arbejde fra flere sider, hvor strukturer og gældende normer i samfundet skal ændres. At ændre symbolerne i lysreguleringerne er ikke løsningen. Det er ikke blot væggene, der skal males - der er behov for en gennemgående renovering.