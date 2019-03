Aktier i Europa: Britisk mediehus topper i optimistisk marked efter udsigt til handelsaftale mellem USA og Kina

De europæiske aktier er præget af let optimisme over middag mandag, hvor udsigten til en aftale, der kan sætte en stopper for handelskrigen mellem USA og Kina, skaber grønne markeder.



Der er dog ikke tale om vild begejstring, og FTSE 100-indekset i London løftes med 0,4 pct., mens CAC 40 i Paris stiger 0,5 pct. DAX-indekset i Frankfurt stiger 0,1 pct., og samtidig går det paneuropæiske Stoxx 600-indeks frem med 0,3 pct.



Indekset er steget seks ud af de seneste syv handelsdage.



Ifølge Wall Street Journal er USA og Kina på vej til at indgå et kompromis, der skal gøre en ende på den toldkrig, der har udspillet sig mellem de to kæmpeøkonomier længe og lagt pres på verdenshandlen.



Og det giver naturligt nok optimisme på aktiemarkederne.



- Stemningen har løftet sig over natten efter de positive handelsoverskrifter - med Kinas børser som frontløbere for stigningerne, siger Jim Reid, der er strateg hos Deutsche Bank, til Reuters.



Blandt vinderpapirerne mandag er mediehuset Daily Mail & General Trust. Det britiske selskab planlægger at sende sin ejerandel i magasinet Euromoney ud til aktionærerne, der vil få byttet nogle af Daily Mail-aktierne med Euromoney-papirer.



Samtidig lægger Daily Mail op til et ekstraordinært udbytte på 200 mio. pund, så aktionærerne kan se frem til en ekstra gevinst. Det bliver der taget positivt imod, og aktien stiger med 5,2 pct. til 680,50 pence.



Blandt bundskraberne er Nordea, der falder med 3,6 pct. i Stockholm og 4,2 pct. i København, efter at banken igen kædes sammen med hvidvask i et finsk tv-program.



/ritzau/FINANS