En virksomhed kan ikke altid lære af andre virksomheders erfaringer og bør forholde sig til den lokale kontekst

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I kronikken “Den succesfulde eksportvirksomheds dna” i Børsen d. 4. august 2020 argumenterer Halldor Haldorsson og Henrik Uhd Christensen for, at Danmark skal udvikle en ambitiøs eksportstrategi me...