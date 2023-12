“AI skal løse klimakrisen, men har selv et stort klimaaftryk – hvad gør vi?”

I en konservativ forudsigelse for den fremtidige brug vil AI allerede i 2027, stå for 0,5 pct af klodens samlede elforbrug. Dette svarer til hele Argentinas eller fem-seks gange Danmarks forbrug i 2021.

Problemet ved dette energiforbrug er især udledningen af CO2. Omkring to-tre pct. af verdens udledning kommer fra datacentrene, som er grundelementet i vores digitalisering og brugen af AI. I Danmark skønnes datacentre at stå for 7 pct af elforbruget, og i USA er tallet 2,8 pct. Samtidig forudser PwC i en analyse, at anvendelse af AI kan reducere udledningen af CO2 med 4 pct. i 2030.

Paradoksalt nok sviner vi med CO2, når vi indfører et muligt værktøj til at reducere klimakatastrofen.

Mere transparens

På den helt korte bane kan vi agere anderledes som mennesker og virksomheder, og vi kan påvirke adfærd gennem lovgivning. Men på den lange bane skal vi have mere transparens, som kan medføre, at de store it-udbydere, cloud-leverandører, hosting-virksomheder og datacentre intensiverer konkurrencen om have den laveste klimabelastning.

Lige nu er problemet, at vi nærmest ingen kobling har mellem vores digitale forbrug og dets klimaaftryk. Både som virksomheder og enkeltindivider skal vi insistere på at få nøgletallene frem i lyset. EU’s ESG-krav i CSRD-direktivet, der snart træder i kraft, er måske den bedste løftestang for denne gennemsigtighed med over 1.100 datapunkter.

Opgaven er selvfølgelig ikke blot at leve op til EU-krav, men rent faktisk at redcucere verdensøkonomiens belastning af klimaet. Vi skal konkurrere på at vælge de mest bæredygtige leverandører, transportformer, designs, produktionsprocesser og så videre.

Og de store datacentre og store tech-leverandører skal også tvinges til en åbenhed, så markedet er med til at fremtvinge de mindst energiforbrugende, de bedste til genbrug af overskudsvarme og de bedste til at benytte grønne energikilder.

Hvis vi ser på generativ AI, så er brugen af computerkraft størst under opbygningen af selve sprogmodellen. TU, som er en del af FN, estimerer at energiforbruget, at træningen af GPT-3 med modellens 175 milliarder parametre skønsmæssigt har resulteret i udledning af 500 tons CO2. Det svarer til den årlige udledning fra 112 benzindrevne biler.

Her ligger med andre ord, en række muligheder for mere bæredygtig adfærd – en slags virtuel cirkulær økonomi. Undlad at opbygge en ny model, hvis virksomhedens behov kan løses ved at tilrette en eksisterende model. Genbrug opbyggede sprogmodeller så meget som muligt – også konkurrenter imellem.

Virksomheder må generelt se på, hvordan de selv kan reducere klimabelastningen ved brugen af AI og it i det hele taget. Det handler både om valget af cloud-udbydere og deres egen it-drift. Eksempelvis er datagrundlaget i virksomheder et indsatsområde.

Stærk styring af data, metadata og opbygningen af stringente og uniforme datagrundlag er nøglen til effektivitet, resultatskabelse og dermed også lavere energiforbrug og mindre klimabelastning. Den gamle talemåde garbage-in-garbage-out gælder stadig, nu har det bare fået en klimadimension. Jo dårligere virksomhedens data er, jo mere energi skal man bruge på at træne og bruge AI-modeller.

Vild vækst

Det kan forekomme som hypotetiske sammenhænge, men når digitaliseringen i almindelighed og brugen af AI i særdeleshed eksploderer, så har det vitterligt betydning, at vi gør det rigtigt første gang. Forbes forudser, at i 2028 vil regnekraften være firdoblet, mens de regneopgaver computerne skal løse vil være 50 gange mere krævende. Det handler om øget kompleksitet, flere parameter og flere avancerede forespørgsler.

ITU, som er en del af FN, estimerer at energiforbruget for verdens datacentre vil stige med 21 pct. ved udgangen af dette årti. Der er derfor al mulig grund til at være bevidst om klimapåvirkningen af digitaliseringen og den udbredte brug af AI.

Opgør med gratismodel

Åbenhed og bevidsthed om klimadimensionen i digital adfærd vil givetvis påvirke en række individuelle valg. Det er ikke realistisk, at man gennem klimamoralisme kan mindske mængden af godnathistorier, eksamensopgaver og tilfældigheder, som generativ AI bruges til. Man kan sagtens nære et fromt ønske om, at menneskeheden bruger AI til noget så fornuftigt som at løse klodens presserende klimaproblemer. Men reelt skal der nok tungere metoder i brug.

I sidste ende kan det indebære et opgør med gratismodellen, hvor det ingen konsekvenser har at sætte AI i gang med hvadsomhelst. Selv en moderat ”afgift” på at bruge AI vil helt sikkert højne værdi og substans i brugen af eksempelvis ChatGPT.

Omvendt fungerer åbenheden som en gevaldig øjenåbner for os alle. Generativ AI er demokratiseret, og vi kan alle stifte bekendtskab med dens styrker og svagheder. Det åbner også for, at AI kan bidrage med klimaløsninger.