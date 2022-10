Kommentar | Louise Aggerstrøm Hansen: Globalt aftagende prispres er en håndsrækning – men ingen redning

Der er nu klare tegn på, at det globale prispres er ved at aftage, og mange af de priser, vi ellers kun har hørt slå rekorder, er efterhånden kommet ned igen. Tag fragtraterne for eksempel. I slutningen af 2021 kostede det svimlende 15.000 dollar at få fragtet en container fra Rotterdam til Shanghai. I dag koster det under 5000 dollar.

Det er stadig mere, end vi var vant til før corona, men der er en verden til forskel sammenlignet med de absurde niveauer fra sidste vinter. Også prisen på en række metaller og nogle af de fødevarer, der handles på verdensmarkedet, er kommet væsentligt længere ned end i foråret.

For danskerne er den vigtigste udvikling nok, at energipriserne er faldet kraftigt i løbet af september og oktober efter at være stukket helt af i august. Det afspejles nemlig direkte i de daglige omkostninger. Eksempelvis kostede det over 30 kr. for forbrugerne at købe en kubikmeter naturgas i august. Det er i dag nede på omkring de 10 kr. For at sætte det i perspektiv, så er det forskellen på en månedlig regning på over 4500 kr. om måneden og en på 1500. Det gør en verden til forskel i en gennemsnitsfamilies budget.

Decideret faldende energipriser er selvfølgelig en ekstremt velkommen udvikling, men mere grundlæggende skal man nok passe på med at glæde sig for tidligt på danskernes privatøkonomis vegne. For selvom energi- og råvarepriserne falder, så falder priserne ikke generelt, og over en bred kam bliver det nok snarere en periode med priser, der stiger langsommere end lønningerne, der skal genopbygge danskernes realindkomster, end at priserne vender tilbage til niveauet, før de stak af. Det vil tage år frem for måneder at indhente.

Derudover begynder danskerne også at blive ramt af andre faktorer. F.eks. rammes mange nu af de stigende renter. Mange flekslån skal rentetilpasses den kommende tid, og det er til nogle helt andre renter, end vi har været vant til. Skal du for eksempel til at rentetilpasse et F5-lån uden afdrag nu her for et lån på 2 mio. kr., så tegner den månedlige udgift til at stige fra ca. 1900 kr. til 5700 kr. før skat. Det er en stigning, der kan mærkes. Læg dertil, at stadig flere boligejere har omlagt deres fastforrentede lån til et med variabel rente, så flere mærker udsvingene i den korte rente, der fortsat er på vej i vejret.

Det danske arbejdsmarked er stadig ekstremt stærkt, med meget få arbejdsløse og rekordlav langtidsledighed. I en tid, hvor indkomsterne eroderes i reale termer, så giver det god ro, at man stadig kan være sikker på at få penge ind på kontoen hver måned, også selvom de ikke rækker så langt. Ser vi frem mod næste år er der dog tegn på, at styrken på arbejdsmarkedet kan aftage, og det i sidste ende kan betyde, at flere mister jobbet. Det kan i sig selv også bidrage til at få bugt med inflationen, men det understreger også, at det ikke vil være uden omkostninger både for samfundet og den enkelte.

Og det er netop problemet med den nuværende situation. Vi skal have bugt med inflationen, og jo hurtigere vi gør det, jo mindre bliver risikoen for, at den bider sig fast. Men medicinen nu og her kan sagtens ende med at blive en recession.