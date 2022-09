Debat | Rambøll: Sådan reduceres ventetiden på fjernvarme for 300.000 familier

Ventetiden på fjernvarme er lang, og det er der flere grunde til. Men fire politiske tiltag vil kunne sætte skub i omstillingen

I flere af Børsens forsidehistorier de sidste par uger har kunne vi læse om de 412.000 danske familier, der skal fra gasfyr over på fjernvarme og den årelange ventetid, de står overfor. Det er rigtigt, at godt 400.000 private husstande med gasfyr skal over på en anden, grønnere energikilde, så vi kan blive uafhængig af russisk gas og fremme den grønne omstilling.

Men ikke alle har mulighed for at få fjernvarme, da nogle boliger ligger i for stor afstand fra fjernvarmeledningerne. Aalborg Universitet anbefaler derfor, at ca. 260.000 boliger med gasfyr og op mod 44.000 boliger med oliefyr konverteres til fjernvarme – altså samlet over 300.000. Men også det er en meget stor logistisk opgave.

Nogle af disse familier skal vente helt frem til 2028 og måske længere på at få fjernvarme. Den lange ventetid er for mange problematisk og for nogle uoverkommelig. For gasprisernes himmelflugt betyder, at en familie med to børn årligt skal have 27.000 kr. mere op af lommen til varmeregningen end normalt, viser beregninger fra Danske Bank.

Tålelig ventetid

I Rambøll oplever vi som rådgivere udfordringerne hos vores kunder. Vi har fire forslag til, hvordan ventetiden på fjernvarme kan reduceres eller gøres mere tålelig.

For det første bør godkendelsesprocessen effektiviseres, som i dag ofte tager unødvendigt lang tid. Det er kommunen, der står for alle godkendelser på fjernvarmeprojekter. I dag er processen, at kommunen godkender hvert område, der er økonomisk egnet til fjernvarme ud fra et projektforslag fra det lokale fjernvarmeselskab, hvorefter projekteringen kan starte. Derefter skal det sikres, at miljøregler mv. overholdes, før kommunen udsteder gravetilladelser.

Processen er ofte tidskrævende. Vi foreslår, at man i stedet samler planlægningen i ét stort projekt i kommunen for at sikre en effektiv koordinering mellem kommunens forskellige afdelinger. For at strømline godkendelser og løse tvister, der måtte opstå undervejs, foreslår vi, at en statslig taskforce stilles til rådighed.

For det andet foreslår vi, at individuelle varmepumper ikke skal være mulige at installere, hvor kommunen har udpeget fjernvarmeområder med positiv samfundsøkonomi. At denne mulighed foreligger i dag, giver en betydelig usikkerhed for fjernvarmeselskabet, der må inkludere dette i overvejelserne om evt. udbygning. I dag bortfalder tilskudsmuligheden til varmepumper, når et projektforslag for fjernvarme er vedtaget.

Hvis et varmepumpeforbud ikke kan realiseres politisk, så bør tilskudsmuligheden til varmepumper i det mindste bortfalde så tidligt som muligt i processen. Situationen er nemlig den, at de stærkt øgede anlægspriser for fjernvarme betyder, at det antal tilsluttede kunder, der skal til for at give balance i økonomien, typisk vil være højere for projekter, der iværksættes i dag i forhold til tidligere. Det betyder også, at vælger mange at få individuelle varmepumper i et område, bliver økonomien for fjernvarmeprojektet ikke tilstrækkelig god, så det må sættes på hold eller helt skrinlægges med den usikkerhed, det giver husejerne.

For det tredje anbefaler vi, at fjernvarmeselskabet sikrer en positiv kundepleje, mens kunderne venter på fjernvarmen, f.eks. ved at tilbyde at vedligeholde deres gamle gasfyr i venteperioden. Staten kan støtte op ved at give fjernvarmeselskabet adgang til gebyrfri afkobling fra gasnettet og fuldmagt til at indberette BBR-data. Og de kan lette konverteringen i øvrigt ved f.eks. at åbne mulighed for statstilskud til at mindske varmeregningen, indtil konverteringen til fjernvarme kan finde sted. Det skal ses i lyset af, at hvis boligejeren er stillet i udsigt at få fjernvarme inden for 5-7 år, giver det ikke meget trøst, hvis perioden f.eks. forkortes med 1-2 år.

Reducerer ventetiden

Vores fjerde anbefaling er, at der løbende sikres tilstrækkelige midler i Fjernvarmepuljen, så projekter, der overholder kravene ikke går i stå. Fjernvarmepuljen er et tiltag til at sikre økonomien i konverteringer til fjernvarme med op til 20.000 kr. pr. bolig. Mange fjernvarmeselskaber har fået gavn af puljen, men til trods for, at der netop er fyldt 30 mio. kr. i puljen, vil den desværre hurtigt være tømt, og der er pt. ikke udsigt til genopfyldning af puljen, hvilket udskyder mange projekter. Som man kan læse i Børsen d. 14. september, er et eksempel, at Greve Fjernvarme må udskyde godkendelse af et nyt fjernvarmeområde, da en kommunal godkendelse forudsætter støtte fra Fjernvarmepuljen.

I Rambøll vurderer vi, at hvis ovenstående tiltag effektueres, kan vi reducere de over 300.000 familiers ventetid på fjernvarmen væsentligt og ikke mindst sætte vigtigt tempo på Danmarks uafhængighed af russisk gas.