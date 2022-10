Økonomi Vinteren 2023 er der styr på inflationen: Chefanalytikere tvivler på den forudsigelse

Piet Haines Christiansen, chefanalytiker i Danske Bank, vil følge lønudviklingen i Europa tæt det kommende år. Den bliver nemlig afgørende for inflationsudsigterne, siger han. Foto: Simon Fals

Jeppe Boysen Karlsson 26. okt. 2022 KL. 12:15 Gem til senere

Det er for tidligt at aflyse energi- og inflationskrisen i Europa, mener chefanalytikere, men markedet føler sig overbevist om, at alt bliver godt i 2023