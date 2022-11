Økonomi Varslede fyringer skyder i vejret: “Dystert stemningsskift på arbejdsmarkedet”

Virksomheder varsler nu større fyringsrunder – og det er blot endnu et bevis på, at arbejdsmarkedet er under nedkøling, mener økonomer

Flere virksomheder varsler om fyringer – og det går især ud over byggeriet, fremhæver 3F-økonom. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix