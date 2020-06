Markant færre virksomheder ser nu med dystre øjne på 2021. Meget af usikkerheden er forsvundet, mener cheføkonom i Danske Bank

Det er ikke svært at få øje på de mange dystre prognoser for dansk økonomi under coronakrisen. Men nye tal, der tager temperaturen på mere end 3000 virksomheders forventninger, giver dog et lille l...