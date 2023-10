Økonomi Ugen der gik: Renter i ro og Ellemanns exit

I den forgangne uge har Jacob Ellemann forladt dansk politik, mens statsministeren besøgte Japan. Samtidig bød ugen også på et rentemøde og et lækket mødereferat fra et bestyrelsesmøde i ATP

Jakob Ellemann-Jensen valgte onsdag at trække sig fra dansk politik. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix