Hvis du vil have et fastforrentet lån med ti års afdragsfrihed, kan renten enten hedde 1,5 pct. eller 1 pct. Hvad du skal vælge, afhænger både af din tidshorisont og dine forventninger til renten

Hvis du er i gang med at købe bolig og har besluttet dig for et 30-årigt, fastforrentet lån med ti års afdragsfrihed, er der i øjeblikket to muligheder på hylden: Enten kan du vælge en rente på 1 p...