Største fald i boligudbuddet i 15 år: “Det lugter lidt af det, som foregik inden finanskrisen”

Over hele landet har købere usædvanligt få boliger at vælge imellem, efter et år hvor priserne har bevæget sig stik modsat forventningerne. Ifølge økonom er der ikke grund til bekymring for husmarkedet, men der er grund til at holde et vågent øje med ejerlejlighederne

