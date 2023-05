Økonomi Coronalån for 2,7 mia. kr. er ikke betalt: “Ganske pænt”

Mandag bliver der sat et punktum, når den sidste frist for at tilbagebetale de såkaldte coronalån falder

Jeppe Møller-Herskind, kommerciel direktør i Horesta, er stolt af el- og restaurationsbranchens evne til at betale coronalån tilbage. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen