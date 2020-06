Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I maj har staten optaget lån i udlandet for 7,7 mia. kr., for blandt andet at skaffe penge til corona-hjælpepakkerne

Staten har fra begyndelsen af april til udgangen af maj i alt lånt 88 mia. kr. i udlandet.Penge, der primært skal bruges til at betale regningerne for corona-pandemien.Ifølge Nationalbankens måneds...