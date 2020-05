April 2020 er den måned i de seneste ti år, hvor der er solgt flest sommerhuse, viser tal fra Boligsiden

Hvert år begynder sommerhussalget for alvor at rulle i april, og det er også tilfældet i år. Men nye tal viser endda, at salget i april i år under coronakrisen ikke er set højere i nogen anden måne...