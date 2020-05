Sket i ugen: Afvikling af hjælpepakker, opfordring fra Københavns Lufthavn og kapitaludvidelser på stribe

Eksklusivt for kunder

Der er enighed om, at hjælpepakkerne skal afvikles i takt med Danmarks genåbning, men det må hverken gå for hurtigt eller langsomt. Københavns Lufthavn vil have gang i turismen, og virksomhederne søger kapital

Coronahjælpepakkerne er ikke permanente, og det giver derfor god mening, at man begynder at tale om, hvordan hjælpepakkerne skal afvikles, i takt med at Danmark langsomt bliver genåbnet.Mette Frede...