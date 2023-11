Økonomi Så blev det koldt. Hvad sker der med gaspriserne?

Fyldte lagre og gode forsyninger sørger indtil videre for at holde gaspriserne i ro – faktisk er priserne faldet 20 pct. på to uger

Masser af ny sne på gader og stier i Helsingør onsdag morgen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix