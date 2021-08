Venstrefløjens topideolog vil have fuld gas på finanspolitikken til næste krise: Økonomer giver ham delvist ret

Krisen har vist værdien af at gøre forbrugerne trygge, fordi det kan gøre genopretningen stærkere, mener økonomer. Pelle Dragsted har en hel liste af idéer, der kan gentages

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I ti år har den økonomiske debat handlet om, hvordan vi håndterede finanskrisen, om der blev gjort for lidt for at støtte økonomien, og hvad vi kunne lære af det, når den næste krise ramte. Og så k...