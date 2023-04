Økonomi Renten falder til ro efter bankuro

Der er kommet ro på renterne, men det er endnu for tidligt at afblæse risikoen for ny uro om renten, siger boligøkonomer

Der er ro om renten efter bankuro, men boligejere med kort rentebinding har fortsat udsigt til højere renter. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix