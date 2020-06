Eksklusivt for kunder

Fra februar til april har der været det største beskæftigelsesfald nogensinde på så kort tid, oplyser DI.

De seneste måneder har coronakrisen kostet tusindvis af personer deres job.Nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at der fra februar til april er sket et fald i beskæftigelsen på over 60.0...