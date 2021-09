Sommerhuspriserne faldt 0,3 procent fra juli til august. Det var første gang i 16 måneder, at priserne faldt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Med opbremsningen i boligpriserne har regeringen fået et ekstra argument for ikke at gribe ind.Det mener økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer.“Det letter ...