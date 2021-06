Økonomer vil vente med indgreb på glohedt boligmarkedet: “Man risikerer at gribe ind på et tidspunkt, hvor markedet er ved at vende igen”

Få dage før Det Systemiske Risikoråd kommer med henstilling om indgreb på boligmarkedet, advarer flertal af økonomer mod at gribe ind og stramme lånereglerne, som også Nationalbanken har anbefalet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et flertal af økonomer vil vente med at gribe ind på boligmarkedet, selvom priserne er skudt i vejret det seneste år. Dermed lægger de sig op af anbefalingen fra vismændene om foreløbig at se tiden...