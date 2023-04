Økonomi Danske Bank: Privatøkonomi i bedring efter “rædselsår”

2022 var et hårdt år for danske familiers privatøkonomi. Nu vurderer privatøkonomer, at købekraften er i bedring

Især lavere energipriser og lønstigninger er med til at styrke danskernes rådighedsbeløb, vurderer privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals