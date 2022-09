Økonomi OECD skærer stor luns af forventninger til europæisk vækst

Global økonomi står på kanten af en recession – alligevel anbefaler OECD, at centralbankerne fortsætter med at hæve renterne, og at politikerne udviser finanspolitisk tilbageholdenhed

Industritunge Tyskland bliver ramt af en recession i 2023, spår OECD. Arkivfoto: Alex Domanski/Reuters/Ritzau Scanpix