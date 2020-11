Staten får i 2020 et nettofinansieringsbehov på ca. 150 mia. kr. – der vil falde markant i 2021, vurderer Nordea

Siden juni, da den første coronabølge var overstået, har finansministeriet konsekvent skudt over regeringens reelle finansieringsbehov. Dermed står Danmark til at gå fra at have et rekordhøjt finan...