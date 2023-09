Økonomi Italien har brug for immigranter: Åbner døren for 500.000 udlændinge

“Europa og Italien har brug for immigranter,” er meldingen fra Giorgia Meloni, der vil give 452.000 arbejdstilladelser til folk uden for Europa. Arkivfoto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Troels Beha Pedersen 08. sep. 2023 KL. 13.30

Hun er kendt for en benhård indvandringspolitik og har talt varmt for en søblokade for at holde flygtninge væk fra Italien. I dag er budskabet, at Italien har brug for immigranter