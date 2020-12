Mangel på håndværkere er nu højere, end før corona ramte. Risiko for at problemet øges i 2021, hvor håndværkerfradraget forhøjes

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skal du modernisere sommerhuset, have nye vinduer, malet stuerne eller installeret noget klimavenlig teknologi, så kan du lige så godt forberede dig på, at det bliver svært at finde en håndværker i...