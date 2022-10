Økonomi Løkke puster nyt liv i Lykketofts 20 år gamle skattedrøm

Lars Løkke Rasmussen vil bygge skattesystemet op på en helt ny måde, der sidst blev foreslået for to årtier siden af Socialdemokratiet med Mogens Lykketoft i spidsen. Men Lykketoft har ingen ros tilovers for hverken Løkke eller hans nye skatteudspil

Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix