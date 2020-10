I uge 40 steg forbruget med betalingskort mest i Region Hovedstaden, mens det steg mindst i Region Syddanmark.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge ser allerede ud til at have været med til at sætte skub i danskernes forbrug i starten af oktober. Nu viser det sig, at der kan være regionale forskelle, i for...