Hvis ikke de fattige lande også får adgang til coronavacciner, vil det forværre pandemiens konsekvenser for verdensøkonomien

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Vaccinerne er på vej i Vesten. Langsommere end ventet, ja, men fuld vaccination i mange lande vurderes nu at være et spørgsmål om få vinter- og forårsmåneder.Kan vi så snart forvente, at den økonom...