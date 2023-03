Økonomi Inflation falder i USA – men vigtig måler stiger og Powell er en “lus mellem to negle”

Kerneinflationen bliver ved med at drille i verdens største økonomi og giver et pres for flere rentehop

Fed-chef Jerome Powell er i et ualmindeligt stort dilemma netop nu - bankkollaps og høj inflation trækker i stik modsatte retninger frem mod rentemødet i næste uge. Arkivfoto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix