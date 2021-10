Kasper Elmgreen fra porteføljeforvalteren Amundi siger, at inflation udløses af klimaomstilling, social ulighed og kortere forsyningskæder

Prisstigninger på energi og en stribe dagligvarer er kommet for at blive. Mere inflation følger direkte i kølvandet på kampen for at løse to af de helt store globale problemer, klimaforandringer og...