Aftale mellem Kina og USA viser sig nu at være mere varm luft end kolde kontanter og handel mellem stormagter

Eksklusivt for kunder

Med pomp og pragt præsenterede Donald Trump i januar en ny handelsaftale, hvor kineserne forpligtede sig til at købe amerikanske varer for milliarder af dollar. Et “utroligt gennembrud,” sagde den ...