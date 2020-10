Bocian: Global økonomi fanget i spindelvævet mellem vækstrekorder og nye coronanedlukninger

Det er nemt at miste det store økonomiske overblik i en tid med stigende smittetryk globalt og deraf følgende nye økonomiske nedlukninger, samtidig med at man skal forholde sig til rekordhøje positive økonomiske vækstrater. Men pandemien raser fortsat, og den økonomiske usikkerhed er stor. Der er dog stadig håb for, at krisen bliver forholdsvis kortvarig

