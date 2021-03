Ugen der gik: Genåbningsplan, suspenderet vaccine, feriepenge og bankbryllup

Genåbningsplanen for Danmark er nu på plads, mens frygten for blodpropper suspenderede torsdag Astrazenecas vaccine i tre uger mere. Du kan nu få udbetalt dine sidste indefrosne feriepenge, og så var vi i denne uge vidne til endnu et bankbryllup

