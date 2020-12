Der er blevet bestilt udbetaling af 51,6 mia. kr. af indefrosne feriepenge, viser endelig opgørelse.

Fristen for at få udbetalt sine indefrosne feriepenge udløb ved midnat, og samlet nåede 2,3 mio. lønmodtagere i Danmark at få udbetalt deres penge. Det betyder, at der samlet set er blevet udbetalt...