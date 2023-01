Økonomi Fremtrædende økonomiprofessor om inflationskrisen: Kan gå ligeså galt som i 1970’erne

Inflationen har bidt sig bedre fast i amerikansk økonomi end i 1970'erne, og derfor er det afgørende, at landets centralbank ikke sænker renten for hurtigt. Sker det, kan det lægge kimen til et nyt og værre inflationschok, end vi allerede har set, mener professor Jesper Rangvid

Jesper Rangvid er professor på Copenhagen Business School, og han var i 2012 og 2013 med til at kulegrave finanskrisens årsager for den daværende regering. Arkivfoto: Simon Fals