Økonomi Flere højt- end lavtuddannede går på selvbetalt pension

Danskere med længere uddannelser trækker sig i stigende grad fra arbejdsmarkedet for egen regning. 3F er bekymret for, at det skaber ulige muligheder, når pensionsalderen stiger

Jesper Grunnet-Lauridsen, arbejdsmarkedsøkonom i 3F, er bekymret for, at danskere med kortere uddannelse skal arbejdere en større del af livet end danskere med lange uddannelser. Arkivfoto: Brage Borup