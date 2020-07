Italien forventes at opleve den største økonomiske nedtur, mens Danmark forventes at opleve en af de mindste.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tirsdag har EU-Kommissionen offentliggjort den økonomiske sommerprognose for 2020, der er en fast del af det europæiske semester.Det europæiske semester blev indført i 2010 for at sikre en mere sys...