Økonomerne er enige om, at renterne vil være lave længe endnu, men de er slet ikke enige om hvorfor. Hvor renterne skal hen herfra, er det vigtigste spørgsmål lige nu, mener Lars Rohde

Den timelange debat slutter med, at CBS-professor Jesper Rangvid stiller et spørgsmål, der får hele konferencesalen til at grine.På en lille scene i det nybyggede Scandic-hotel i Kødbyen i Københav...