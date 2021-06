Nedlukning, hjælpepakker og et økonomisk eksperiment: “Vi er virkelig ude at teste rammerne for, hvad der er sund økonomisk politik”

Podcast: Coronakrisen har ikke kun budt på nedlukning, hjælpepakker og hjemmearbejde. Vi er også vidne til et økonomisk eksperiment, ingen ved, hvor lander. Det siger flere af Børsens skribenter i podcasten Corydon & Co.

HTMLDet går godt med verdensøkonomien, nu hvor verden er ved at åbne op. Så godt at flere internationale topøkonomer som danske Niels Thygesen råber vagt i gevær og efterspørger en klar plan for at...