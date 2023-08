Økonomi Eksperter: Nedgradering af amerikansk kreditværdighed får ikke konsekvenser

Chefstrateg i formueforvalteren Sterna Capital Partners, Mikael Milhøj, mener ikke, at nedgraderingen af den amerikanske kreditværdighed får konsekvenser, men udstiller dog stadig problemet ved den kæmpe amerikanske statsgæld. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Tobias Lind Larsen 02. aug. 2023 KL. 14.57

Selvom eksperter vurderer, at nedgraderingen af kreditværdigheden ikke er et problem, er det stadig et signal til amerikanske politikere om, at noget er galt