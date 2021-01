Bocian: Når de finansielle markeder har reageret på vaccinen med voldsomme kursstigninger, har de fat i den lange ende

Udrulningen af coronavaccinen bliver det helt store økonomiske tema i 2021. Coronakrisen har været voldsom, men i det øjeblik vaccinen er udrullet i et tilstrækkeligt omfang til at få smittetrykket til at falde, vil dansk økonomi forventeligt opleve høj vækst og stigende beskæftigelse

