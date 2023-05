Økonomi Detailsalget tikker op: “Danskerne er generelt mere optimistiske”

En stærk økonomi og den høje beskæftigelse får detailsalget til at stige efter at have været faldende de sidste tre måneder.

Detailsalget i Danmark er på vej op igen efter at have været faldet de seneste tre måneder. Arkivfoto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix